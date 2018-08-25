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Şanlıurfa ile Malatya'da sıcak hava bunalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ile Malatya'da sıcak hava bunalttı

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa ile Malatya'da sıcak havadan bunalarlar gölgelik alanlarda ve havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, özellikle tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki gölgelik alanlarda ve yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Çocuklar ve gençler serinlemek için havuzları tercih etti.

Kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar ise sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

- Malatya

Hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar serinlemek için mesire alanlarını tercih etti.

Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkı'nı tercih edenler, ağaçlık alanlarda bulunan kamelyalarda dinlendi.

Serinlemek için gölette deniz bisikleti süren Murat Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklardan kaçmak için mesire alanını tercih ettiklerini belirtti.

Kent merkezinin sıcak olduğunu dile getiren Kalkancı, "Ailecek pikniğe geldik, kent merkezinde hava çok sıcak. Serin diye Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkı'na geldik. Burası serin güzel." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya sıcak hava Şanlıurfa

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