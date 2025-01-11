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  4. Şanlıurfa kongresine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye İbrahim Tatlıses ile birlikte geldi

Şanlıurfa kongresine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye İbrahim Tatlıses ile birlikte geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.01.2025 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kongresi'nde "Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelinen tarihi yol ayrımında seçenekler daralmıştır" dedi. Erdoğan konuşması öncesi kürsüye sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte geldi. Tatlıses ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkı söyledi, ardından da elini öptü. O anlar kongreye damga vurdu.

Şanlıurfa kongresine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye İbrahim Tatlıses ile birlikte geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacağı kürsüye, sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte geldi. Tatlıses ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkı söyledi, ardından da elini öptü. O anlar kongreye damga vurdu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ŞANLIURFA'DA DALGA DALGA BÜYÜEN BİR UMUT GÖRDÜM"

23 buçuk yıldır gece gündüz demeden AK Parti için memleketin selameti için mücadele deden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğin şehri, Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetteki her vatandaşımıza adil hizmet götüren partidir. Bin yıllık kardeşliğimize kast eden tavrı elimizin tersiyle ittik.

"HİTLER ÖZENTİSİ SİYASET YAPANLARA MİLLET DERSİNİ VERDİ"

Suriyeli mazlumları hedef gösterenleri kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sarılanları unutmadık. Hitler özentisi siyaset yapanlara millet dersini verdi. Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Biz milletimizle kader birliği yaptık. Bizim yolumuz ileri demokrasi yoludur.

"TERÖRLE VARILACAK HİÇBİR YER YOKTUR"

Terör örgütleri eli ile bölgemizi sömürenlerin devri sona erdi. Terörü bir maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terör örgütü bu topraklara kandan gözyaşından başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelinen tarihi yol ayrımında seçenekler daralmıştır. Bir yerde refah ve ve huzur diğer yarda gerilim ve huzursuzluk var. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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