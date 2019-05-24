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Şanlıurfa merkezli 10 ilde kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu: 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA merkezli 10 ilde, kredi kartı dolandırıcılığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 10 ilde, kredi kartı dolandırıcılığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 ilde kredi kartı dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı illerde 11 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Şüphelilerden 25'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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