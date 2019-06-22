Şanlıurfa merkezli 11 milyon liralık dolandırıcılığa 98 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 26 ilde, çok sayıda kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, 11 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 kişiden 98'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma yaptı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 26 ilde, 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 114 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 57 cep telefonu, 42 Sim kart, 1 bilgisayar, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, banka kartları ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak; ’Terör örgütü ile bağlantınız var; vereceğimiz hesaplara para yatırırsanız dosyadan isminizi sileriz’ dedikleri öne sürülen kişilerin bu yöntem ile 26 kentte birçok kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin tuzaklarına düşürdükleri kişilerden 11 milyon 403 bin 350 lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

Emniyette sorgularının ardından 114 şüpheli, otobüslerle güvenlik önlemi altında, adliyeye sevk edildi. Akçakale’de nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 98’i tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.