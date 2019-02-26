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Şanlıurfa merkezli 18 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 40'ı tutuklandı - Örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen zanlının, evine yaptığı gizli tünelden kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi

Şanlıurfa merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 65 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtıp iletişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 2 aylık teknik takip sonucunda Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Bolu, Adana, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Antalya, Çorum, Adıyaman, Kırıkkale, Düzce, Ağrı ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında hemşire ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait 76 adreste yapılan aramada, 71 cep telefonu, 63 SIM kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 5 flash bellek, tablet ve 25 lira para, banka kartları ve SIM kart blokları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40 tutuklandı, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapmasında polisin, mağdurların 4 milyon 754 bin 720 lira dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi.

Öte yandan, örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen ve 25 suçtan dosyasının bulunduğu belirtilen Halil G'nin 5 yıldan bu yana arandığı, şüphelinin evine yaptığı gizli tünelden kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

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