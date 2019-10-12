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Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.
Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli 28 ildeki 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapmasında, yapılan ara yakalamalarda 35 şüpheli suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. 28 farklı ildeki toplam 70 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı, mağdurların 8 milyon 657 bin 563 TL maddi zarar önlendi. Soruşturma dosyası kapsamında toplamda 79 zanlı "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

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