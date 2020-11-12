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Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır illerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ adına sık sık toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını kaçak yollarla Türkiye’ye geçirmeye çalışmak için çeşitli yollar aradıkları belirlenen 24 şahıs şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet av tüfeği fişeği, 49 adet tabanca mermisi ile çok sayıda toplatılma kararı bulunan kitap ve dergi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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