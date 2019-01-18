Şanlıurfa merkezli 36 ilde çalıntı araç operasyonu: 15 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 36 ilde, oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen 1 otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanılmak üzere çalındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazalarına karışan araçların sahte şase ve motor numarası ile trafiğe çıktığını tespit etti, çalışma başlatıldı.

15 BİN KAZA FOTOĞRAFI İNCELENDİ

5 ay boyunca bu araçlar üzerinde çalışma yapan ekipler, yaklaşık 15 bin trafik kazasının fotoğrafını inceleyerek 120 ağır hasarlı aracın trafikte kullanıldığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren ekipler, çalıntı araçların şasi ve motor numaralarının, ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirilerek piyasaya yarı fiyatına satıldığını belirledi. Oto hırsızlarının kimliklerini tespit eden polis Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ı da aralarında bulunduğu 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirirken, 15 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Polis, el koyduğu çalıntı araçları ise emniyet bahçesinde sergiledi.

TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAKTI

Öte yandan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen bir otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanmak için çalındığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerine teşekkür etti.