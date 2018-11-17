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Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

Kendilerini polis, savcı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişiden 31'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis, savcı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 zanlıdan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa merkezli İzmir, Afyonkarahisar, İstanbul, Kocaeli ve Siirt illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 2 bilgisayar, 3 tabanca, 16 mermi, 36 cep telefonu, 45 sim kart, 39 bin lira para, kimlik bilgileri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çete üyesi oldukları belirlenen 50 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 19 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık gözaltı operasyon Şanlıurfa Viranşehir

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