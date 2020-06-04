HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Bayburt illerinde düzenlenen operasyonda 1 üsteğmen, 4'ü muvazzaf asker olmak üzere 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
MHP’li Öztürk’ten polise ’elektroşok cihazı’ teklifiMHP’li Öztürk’ten polise ’elektroşok cihazı’ teklifi

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Diğer Haberler
Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu

Anamur'da kayboldu, Alanya'da cesedi bulundu

İdlib'de 15'inci Türk-Rus ortak devriyesi

İdlib'de 15'inci Türk-Rus ortak devriyesi

'Çağla Tuğaltay cinayeti' soruşturmasında yeni gelişme

'Çağla Tuğaltay cinayeti' soruşturmasında yeni gelişme

Polisler artık elektroşok cihazı mı kullanacak? MHP'li isimden kanun teklifi

MHP’li Öztürk’ten polise ’elektroşok cihazı’ teklifi

Sevgilisini öldüren kadın gazetecilere böyle seslendi: Namusumla oynadı

Sevgilisini öldürdü gazetecilere seslendi: Namusumla oynadı

Karantinadaki babaanne, terhis olan torununa sarılamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.