Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 44 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli 6 ildeki 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Soruşturma kapmasında, 28 farklı ildeki toplam 70 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı, mağdurların 8 milyon 657 bin 563 lirasının dolandırıcıların eline geçmesinin önlendiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 zanlı "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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