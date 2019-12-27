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  4. Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Aralık’ta Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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