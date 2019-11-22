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Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 subay ve astsubay gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına askerler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1 albay, 3 yarbay, 1 yüzbaşı, 3 astsubay rütbesinde olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Şanlıurfa FETÖ PDY operasyon

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