Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 subay ve astsubay gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına askerler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1 albay, 3 yarbay, 1 yüzbaşı, 3 astsubay rütbesinde olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

