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Şanlıurfa’ merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 98 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli 26 ilde ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 98’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli 26 ilde ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 98’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Konya, Bitlis, Şırnak illeri başta olmak üzere toplam 26 ilin 54 ayrı adresine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 114 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 57 adet cep telefonu, 42 adet sim kartı, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, banka kartları ve sim kart blokları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şahısların kendilerini polis, asker, savcı gibi unvanlar ile tanıtarak vatandaşlar üzerinde korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle para talep edip dolandırdıkları tespit edildiği bildirildi. Ayrıca operasyon ile vatandaşların toplam 11 milyon 403 bin TL parasının dolandırılması önlendiği aktarıldı.

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