HABER

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaptıkları bankaların internet sitelerinin benzeri sahte sitelere erişim sağlayan vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.
KORSAN YAZILIMLARA ULAŞILDI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Materyallerde, çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgilerine, 2009 yılına ait adres ve açık kimlik bilgilerine, eski tip kimlik kartları için kimlik kartı hazırlama programına, yerli ve yabancı alışveriş siteleri üzerinden çalınmış kimlik kartları ve sahte kimlikler ile yapılmış çok sayıda alışveriş teyidi bilgisine, yine çok sayıda bankaya ait sahte internet sitesi yazılımlarına, mobil cihazlar üzerinden dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanmış gerçek uygulama görünümlü korsan yazılımlara ve kodlara ulaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, yaşı küçük 1 kişi ise cumhuriyet savcılığında serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklamaŞanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklamaŞanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Rüzgarda baca devrildi, evin çatısı yandıRüzgarda baca devrildi, evin çatısı yandı
2 TIR'ın zulasından 600 bin uyuşturucu hap çıktı2 TIR'ın zulasından 600 bin uyuşturucu hap çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.