HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

08.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulundukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 görevdeki öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, polis ve çeşitli kurumlar ile özel sektörde çalışan kişilerin olduğu bildirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

250 milyon yıllık geçmişe sahip! Mersin balığı tehlike altında: 3 türü tükendi, kalanları kırmızı listede

100 yıl yaşıyor! Kilosu 2 bin 500 dolara satılıyor

Herkes merakla bekliyordu: Yaren Leylek, Adem Amca'yla buluştu!

Herkes merakla bekliyordu: Yaren Leylek, Adem Amca'yla buluştu!

Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 'Babamı görürsem taş atarım'

Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Dünya'da bir ilk! Türkiye'ye özgü, ultra endemik mantar

Türkiye'ye özgü, ultra endemik mantar

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

İşte Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.