Şanlıurfa merkezli fuhuş operasyonu

Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltını alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa kent merkezi ile Muğla'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri" iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 630 lira ele geçirildi.
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