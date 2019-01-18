Şanlıurfa merkezli fuhuş operasyonu

Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa aracılık ve teşvik" ile "fuhuş için yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

Şanlıurfa ve Mersin'de, 16 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

