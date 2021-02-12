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Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 17 gözaltı

12.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan operasyonel çalışmada 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarına adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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