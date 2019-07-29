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Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Mersin ve Adana'da iki ayrı araçta yapılan aramada 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli iki kentte düzenlenen operasyonda 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan, organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, Şanlıurfa'da takibe aldıkları iki otomobilden birini Mersin, diğerini Adana girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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eroin Şanlıurfa tutuklama uyuşturucu

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