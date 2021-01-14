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  4. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

14.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa merkezli Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa merkezli Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 500 gram esrar, satışa hazır halde bir miktar eroin, uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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