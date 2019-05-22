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Şanlıurfa müzesinden Göbeklitepe'ye otobüs seferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

UNESCO kalıcı listesinde bulunan Şanlıurfa'daki tarihi örenyerinin imitasyonunun bulunduğu Şanlıurfa Müze Kompleksi'nden Göbeklitepe'ye direkt otobüs seferi konuldu - Bu sayede kente gelen ziyaretçiler, imitasyonlarını görüp detaylı bilgi edindikleri örenyerini çıplak gözle görme imkanı da bulacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin imitasyonlarının bulunduğu Şanlıurfa Müze Kompleksinden, tarihi örenyerine otobüs seferleri başlatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Göbeklitepe'ye gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler için daha önce kent merkezindeki Abide Parkı önünden kalkan 100 numaralı otobüsün, günde 3 sefer hizmet verdiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından artan ilgi dolayısıyla örenyerine ulaşımı kolaylaştırmak için seferlerin güzergahında değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, seferlerin Göbeklitepe'nin devasa imitasyonlarının bulunduğu, Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nden tarihi örenyerine direkt yapılacağı bildirildi.

Bu sayede kente gelen ziyaretçiler imitasyonlarını görüp detaylı bilgi edindikleri örenyerini çıplak gözle görme imkanı da bulacak.

Yeni güzergahtaki seferler, 1 Haziran'da başlayacak.

Bilet ücretleri tam 5, öğretmen 4 ve öğrenci 3 lira olarak belirlendi.

- Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten bu yana ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve yaklaşık bir yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.

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göbeklitepe otobüs seferi Şanlıurfa

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