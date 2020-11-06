Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ali Hammadi yönetimindeki minibüs ile İbrahim Aygün'ün kullandığı TIR çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Muhammed El Muhamm, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



