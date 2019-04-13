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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Köprüsü üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik ilçesindeki Fırat Nehri üzerinde bulunan köprüde yaşandı. Mehmet Y.’nin kullandığı 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si kadın olmak üzere 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan köprü trafiği, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Birecik fırat köprüsü Kaza

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