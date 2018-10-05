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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 teröristi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Ceylanpınar hudut hattında görev yapan askerler, sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ettti. Askerler tarafından yakalanarak üzeri aranan kişi, gözaltına alınarak Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PKK'LI HÜSEYİN S. YAKALANDI

Burada yapılan incelemede yakalanan kişinin PKK/PYD terör örgütü üyesi Hüseyin S. olduğu anlaşıldı. Sorgulanmasına başlanan terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Hüseyin S. Şanlıurfa Ceylanpınar terörist

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