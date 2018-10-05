Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Ceylanpınar hudut hattında görev yapan askerler, sınırı kaçak olarak geçen bir kişiyi fark ettti. Askerler tarafından yakalanarak üzeri aranan kişi, gözaltına alınarak Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Burada yapılan incelemede yakalanan kişinin PKK/PYD terör örgütü üyesi Hüseyin S. olduğu anlaşıldı. Sorgulanmasına başlanan terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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