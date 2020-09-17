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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan tekne battı. Teknedeki 26 yolcu çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı.

Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.

Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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