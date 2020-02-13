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  4. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu başına 7 mermi isabet eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Alınan bilgilere göre, mahallede mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Başına 7 mermi isabet eden Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek silahlı saldırı

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