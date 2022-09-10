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  4. Şanlıurfa’nın Suriye sınırında korkunç olay! 2 kız çocuğu ölü bulundu…

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında korkunç olay! 2 kız çocuğu ölü bulundu…

10.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasında bulunan sınır duvarına yakın bir alanda oyun oynayan 9 yaşındaki Irmak Kaymaz ile 10 yaşındaki Suriye uyruklu Vaad İllen, yağmur suyundan oluşan suni gölette boğulmuş olarak bulundu.

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında korkunç olay! 2 kız çocuğu ölü bulundu…

Şanlıurfa’da 2 kız çocuğunun gölette ölü olarak bulunması sonrasında harekete geçildi. Olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Telabyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz ile Suriye uyruklu Vaad İllen'in, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

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Akçakale Belediyesi hoparlöründen kayıp ilanı verilen çocukları bulmak için seferber olan yakınları, çocukları, sınırın sıfır noktasındaki yağmur sularından oluşmuş suni gölette hareketsiz şekilde buldu. Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Şanlıurfa haberler gölet
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