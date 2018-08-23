Şanlıurfa Oduncu Pazarı'ndaki yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangının söndürülmesinin ardından belediye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Oduncu Pazarı bölgesinde çıkan ve 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlandı.

Pazarda Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesine ait ekipler, iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Büyük hasarın oluştuğu pazarda enkazın kaldırılmasından sonra yangının çıkış sebebi araştırılacak.

Pazar esnafından Ömer Takı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin yangın alanına çok yakın olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmaları sayesinde alevlerin dükkanına ulaşmadığını söyledi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Takı, gece boyunca burada beklediklerini ve komşularının maddi kaybının büyük olduğunu ifade etti.

Merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri ve TOMA'ların çalışmaları söndürülmüştü. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı.

