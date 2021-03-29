HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor

Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor

29.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile devriye ekiplerince, il merkezinde asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile devriye ekiplerince, il merkezinde asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 40 adet tabanca, 19 adet pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Suç unsuru malzemeler bulunduran 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Tanrıça Kybele'ye adanmış: Eşsiz bir eser! Tanrıça Kybele'ye adanmış: Eşsiz bir eser!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

DEVA Partisi'nden Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi başvurusu

DEVA Partisi harekete geçti! Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi başvurusu

Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığında...

Açık cezaevi izinleri uzadı mı?

Valilik harekete geçti! Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası

Akılalmaz iddia: Onlarca kişinin PCR testleri karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! 'Renas Aydın' etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan operasyon! 'Renas Aydın' etkisiz hale getirildi

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ahmet Şık’a cevap

Ahmet Şık'ın Bakan Soylu'ya yönelik sözlerine cevap geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.