HABER

Şanlıurfa semalarına "güvercin döküldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 20:59 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen "Güvercin döküşü" etkinliğinde, yüzlerce güvercin meraklısı yaklaşık 4 bin kuşu aynı anda gökyüzüne saldı

Türkiye'de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi.

Güvercinseverler tarafından merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte güvercin besleyen yüzlerce kişi bir araya geldi.

Önceden belirlenen alana güvercinlerini kafes ve kutularla getiren kuşseverler akşam ezanının okunmasının ardından yaklaşık 4 bin güvercini aynı anda saldı.

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan rengarenk güvercinlere sahipleri ıslık çalarak eşlik etti.

- "Bu şekilde eğleniyoruz"

Etkinliği organize eden Mustafa Alpar, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da kuş beslemenin bir hobi ve merak olduğunu söyledi.

Yılın belli tarihlerinde etkinlikler düzenlediklerini belirten Alpar, şöyle konuştu:

"Güvercin beslemek bir merak işidir. Bugün 'güvercin döküşü' yapıyoruz. Binlerce güvercini akşam karanlığında gökyüzüne bırakıyoruz. Kimin güvercini güçlü ve kuvvetliyse eve gidecek ya da başka güvercini eve götürecek, bu işin neşesi ve eğlencesi bu. Şu anda binlerce güvercin salıverildi. Bu etkinliği genelikle kasım ayı ve bahar aylarına kadar yaparız. Bu şekilde eğleniyoruz. "

Kuşsever Halit Karadağ etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Bu, hobi işidir. Severek yapıyoruz. Kimin güvercini kuvvetliyse başkasının kuşunu alıp götürür. Sonra birbirlerine verirler. Hep birlikte eğleniyoruz." dedi.

PARTNERDünyanın en anlamlı dövmeleriDünyanın en anlamlı dövmeleri
Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdi
Selçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik Güvercin Döküşü Haliliye kuşseverler Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.