Şanlıurfa sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden terör örgütü mensubu olan bir kişinin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu İ.T'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

