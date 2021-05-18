Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,15-17,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg1,912,35MısırKg1,952,05ArpaKg2,232,41Kırmızı kabuklu mercimekKg4,115,87Nötr pamuk yağıKg11,4011,40Preseli pamukKg12,1517,30



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