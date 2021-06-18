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Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 15-18 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15-18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yağlık çiğitKg2,122,12ArpaKg2,452,70BuğdayKg2,503,10Dana karkasKg43,0043,12Preseli pamukKg15,0018,00

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