Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15-18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yağlık çiğitKg2,122,12ArpaKg2,452,70BuğdayKg2,503,10Dana karkasKg43,0043,12Preseli pamukKg15,0018,00



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