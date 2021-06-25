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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sade yağın kilogramı 75 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg6,94
8,60BuğdayKg1,60
3,09ArpaKg1,30
1,30SütKg3,00
4,00Dana karkasKg42,00
42,00Sade yağKg75,00
75,00Kütlü pamukKg7,50
7,50Preseli pamukKg17,93
17,93

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