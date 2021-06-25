Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg6,94

8,60BuğdayKg1,60

3,09ArpaKg1,30

1,30SütKg3,00

4,00Dana karkasKg42,00

42,00Sade yağKg75,00

75,00Kütlü pamukKg7,50

7,50Preseli pamukKg17,93

17,93



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