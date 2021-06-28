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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 6,66-8,15 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,66-8,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg6,668,15BuğdayKg2,063,07ArpaKg2,322,32Preseli pamukKg16,5016,50Yağlık çiğitKg2,202,20Dana karkasKg38,7543,00SütKg3,004,00

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