Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,66-8,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg6,668,15BuğdayKg2,063,07ArpaKg2,322,32Preseli pamukKg16,5016,50Yağlık çiğitKg2,202,20Dana karkasKg38,7543,00SütKg3,004,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz