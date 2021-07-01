YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 18,95-19,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 18,95-19,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,77
8,10BuğdayKg1,70
3,25MısırKg2,35
2,43Preseli pamukKg18,95
19,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındıŞanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Akçal Eczanesi
Haliliye
Koreli Eczanesi
Haliliye
Vitamin Eczanesi
Haliliye
Arslan Eczanesi
Eyyubiye
Akın Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.