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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.07.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,80
8,25ArpaKg1,26
2,27BuğdayKg1,70
3,00MısırKg2,00
2,00DomatesKg1,80
1,81

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