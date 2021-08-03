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Şanlıurfa Ticaret Borsası

03.08.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8-8,71 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg8,008,71MısırKg2,002,00BuğdayKg2,393,25ArpaKg2,322,32Preseli pamukKg20,0022,00Dana karkasKg35,0035,00

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