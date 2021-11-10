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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NohutKg5,005,00Yağlık çiğitKg1,893,30Kütlü pamukKg7,7511,60Preseli pamukKg25,2025,20MısırKg2,462,67ArpaKg1,751,75BuğdayKg2,252,25

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