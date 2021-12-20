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Şanlıurfa Ticaret Borsası

20.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 9-23,98 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 23,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NohutKg5,005,00MısırKg2,254,17BuğdayKg3,107,00ArpaKg1,752,25Kütlü pamukKg9,0023,98Preseli pamukKg25,0036,00Yağlık çiğitKg2,304,30

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