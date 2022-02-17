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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.02.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 27-42,55 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
14,10ArpaKg1,75
1,75BuğdayKg2,25
5,17MısırKg2,95
3,66Kütlü pamukKg12,00
24,00Preseli pamukKg27,00
42,55Yağlık çiğitKg2,70
4,35

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