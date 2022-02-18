YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 39,30-40,75 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
5,00ArpaKg1,75
2,50BuğdayKg3,60
4,97KimyonKg34,00
34,85ÇigitKg2,64
3,73MısırKg3,66
3,66Kütlü pamukKg9,90
28,00Preseli pamukKg39,30
40,75Yağlık çiğitKg2,70
4,35

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktilerAvrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler
Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaretKaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:44
İkindi
15:46
Akşam
18:14
Yatsı
19:29
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.