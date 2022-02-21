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Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95-14,60 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,95 ila 14,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NuhutKg5,255,25Kırmızı mercimekKg7,9514,60MısırKg2,354,10BuğdayKg2,495,05ArpaKg1,983,10Kütlü pamukKg8,5024,00Preseli pamukKg32,0543,75Yağlık çiğitKg2,773,60

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