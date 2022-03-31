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Şanlıurfa Ticaret Borsası

31.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg6,48
17,50FasulyeKg13,80
13,80ArpaKg1,75
2,00BuğdayKg2,25
6,45MısırKg3,18
4,83Kütlü pamukKg14,00
20,60Preseli pamukKg26,00
47,50Yağlık çiğitKg3,30
4,10

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