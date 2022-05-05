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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı 6,18-6,30 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 6,18 ila 6,30 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg6,18
6,30MısırKg5,20
5,20Yağlık çiğitKg3,70
3,70Ham pamuk yağıKg16,00
16,00

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