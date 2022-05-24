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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,625,90MısırKg5,556,00BuğdayKg4,506,78Kütlü pamukKg9,609,60Preseli pamukKg33,5057,00

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