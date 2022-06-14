YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,45
15,05ArpaKg7,06
7,06BuğdayKg3,51
9,00MısırKg6,03
6,25Preseli pamukKg49,50
58,00Yağlık çiğitKg5,16
5,16

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiŞanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildiAksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptıEsenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.