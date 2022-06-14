Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,45

15,05ArpaKg7,06

7,06BuğdayKg3,51

9,00MısırKg6,03

6,25Preseli pamukKg49,50

58,00Yağlık çiğitKg5,16

5,16



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