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Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg11,57
13,60ArpaKg7,21
7,21BuğdayKg6,70
8,50Preseli pamukKg48,90
60,00

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