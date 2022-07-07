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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,88
16,00BuğdayKg7,65
7,96SakatatKg29,00
29,00Preseli pamukKg50,00
55,80

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

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İkindi
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